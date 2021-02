El Govern oferirà TMA als turistes per 40 euros

Andorra la VellaEl Govern ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa d'una operativa a través dels 'stop labs' ubicats al pàrquing de Prat de la Creu per posar a disposició dels visitants la possibilitat de fer-se una prova TMA. El dispositiu està pensat, principalment, per als ciutadans residents a França, el Govern dels quals requereix un resultat negatiu d'una prova PCR o TMA als ciutadans que vulguin entrar al país. L'operativa funcionarà des d'aquest divendres, de manera que s'establirà un número de telèfon per concertar una cita per fer-se la prova, abans de retornar al seu país. El cost d'aquesta prova s'ha establert en 40 euros, que “són el preu que ens costa a nosaltres, per tant no tenim cap afany de benefici”, ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. El resultat d'aquestes proves el rebran per correu i així en podran disposar si les autoritats del seu país els el reclamen.

El titular de Salut ha comentat que, en cas de detectar un positiu, es posarà en marxa la mateixa operativa vigent des de l'inici de la pandèmia. En funció dels símptomes i la intensitat que presentin els pacients, es procedirà a una atenció sanitària, sigui al centre hospitalari o bé on el visitant estigui allotjat. En cas que sigui asimptomàtic, "podrà retornar al seu país amb una sèrie d'indicacions" i sempre amb comunicació amb les autoritats sanitàries del país veí perquè en tinguin constància i s'evitin nous contagis.

Precisament, en relació amb l'arribada de turistes, el cap de Govern, Xavier Espot, ha descartat la creació d'alguna mena de paquet que inclogui una estada Andorra conjuntament amb la possibilitat de sotmetre's a una TMA per tal de "seguir la línia de la lleialtat i el bon veïnatge". Espot ha anunciat que aquesta setmana el Govern té previstes una sèrie de reunions amb actors del sector turístic "per compartir les noves situacions, les restriccions de França, i poder explicar aquestes mesures que nosaltres també hem adoptat". Amb aquesta operativa, la idea és "facilitar al màxim possible la comoditat dels residents francesos que decideixen venir a Andorra". Paral·lelament al diàleg amb el sector turístic, l'executiu manté els contactes amb l'Estat francès "per valorar quins 'inputs' ofereixen, com veuen les accions de reclam turístic que podem fer i diguin si són conformes amb la seva política sanitària interna".