Govern passa la pilota als empresaris per allotjar temporers

Andorra la VellaEl ministre portaveu Eric Jover ha respost a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres sobre la problemàtica que genera el fet que l'arribada massiva de temporers fa que molts d'ells no tinguin garantit l'habitatge. És demanat pel fet que molts d'ells necessiten un treball per pagar un lloguer, però que al mateix temps els exigeixen tenir un lloc de residència per aconseguir un treball.

Jover reflexiona que la situació actual de l'habitatge "no ajuda". Declara que han traslladat als "actors econòmics" la necessitat "d'acompanyar" els temporers a l'hora d'obtenir allotjament. Assenyala que hi ha empresaris que ja funcionen d'aquesta manera, i que quan fan les seves ofertes de treball, tenen tancat un allotjament pel personal que necessita durant la temporada d'hivern.

La seva postura és, per tant, la de fer cada vegada més estreta la cooperació entre els agents econòmics per assolir que els temporers puguin complir amb les dues condicions que se'ls demana, que són tenir un habitatge en primera instància, i tenir un contracte de treball en segona.