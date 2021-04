El Govern veu de bon ull els canvis a les fundacions

Andorra la VellaEl Govern ha emès un criteri favorable a la proposició de llei de fundacions que van presentar els grups de la majoria. D’aquesta manera, tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, des de l’executiu es considera que es tracta “d’una actualització necessària” després que la llei tingui ja una vida de tretze anys i creuen que el nou text servirà per facilitar la tasca “del dia a dia” d’aquestes fundacions i “fer una millor feina”.

Des del Govern s’han volgut destacar un seguit d’aspectes que recull el redactat com ara el fet que puguin desenvolupar activitats econòmiques si estan relacionades amb l’objecte fundacional, i en aquest sentit, es veu de bon ull el fet que puguin obtenir ingressos per aquesta via. També es posa en relleu el fet que es flexibilitzin els criteris de nacionalitat per als membres que integren aquestes fundacions i, a l’últim, que es flexibilitzin els criteris per delegar els vots i que, per tant, no totes les decisions s’hagin de prendre de manera presencial amb la totalitat dels membres que integren aquestes fundacions.

Situació a la Fundació Privada Tutelar

D’altra banda, i qüestionat precisament sobre la situació de la Fundació Privada Tutelar, la gerent de la qual ha deixat el càrrec aquest dimarts, Jover ha recordat que ara fa uns dies des del Govern es va signar un conveni per valor de 350.000 euros amb l'entitat “per poder-la dotar dels recursos econòmics suficients perquè pugui fer la seva activitat amb normalitat”. En aquest sentit, ha recordat que malgrat es tracta d’una fundació privada duu a terme “tasques de notori interès nacional” i ha recordat que membres del Govern hi són presents al patronat.