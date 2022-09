Govern vigilarà que l'acord entre l'UTE i els treballadors del transport sanitari no medicalitzat es compleix

Andorra la VellaAlbert Font, el ministre de Salut, ha confirmat que es monitorarà l'acord al qual han arribat l'UTE i els treballadors del transport sanitari no medicalitzat. Reclamaven millores a la planificació i denunciaven coaccions i amenaces per part de la directora d'operacions d'Egara, Divina Codina Serrate. Tot i això, ahir va tenir lloc una reunió que tenia el propòsit d'arribar un acord per finalitzar tota la polèmica que s'ha generat arran de l'afer. Gràcies a la reunió, la vaga que havia convocada per part dels treballadors s'ha anul·lat i l'empresa ha accedit a incorporar les demandes que els havien fet. I el ministeri de Salut, vigilarà que es compleixi.

Font ha volgut aclarir que tota la polèmica sorgida no implica una manca d'ambulàncies o res per l'estil, que el servei està i estarà garantit, ja que la qüestió afecta al transport sanitari no medicalitzat. Respecte del pacte, segons el ministre, l'acord es basa en solventar les inquietuds que hi havien a l'adjudicació. El ministeri encomanarà al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) que vigili que els criteris d'adjudicació siguin respectats a l'hora de fer la feina.