El Govern vol eliminar les bosses de plàstic dels grans magatzems en un termini d'un any

El Ministeri de Medi Ambient s'ha marcat entre els seus objectius per a aquesta legislatura, el d'acabar amb l'ús de les bosses de plàstic, sobretot incidint en els grans magatzems que és on més s'usen. El ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp, ha anunciat aquesta mesura durant la seva compareixença, aquest dilluns al matí, davant la Comissió Legislativa de Medi Ambient, on ha assegurat que aquesta mesura s'emprendrà amb la col·laboració del sector i buscant solucions com bosses reutilitzables o de cartró. D'altra banda, ha informat que es començarà a treballar en la llei de conservació de la natura perquè els comuns tinguin reglamentacions homogènies, i que un dels punts que quedarà regulat serà la restricció de l'accés rodat als camins de muntanya, sobretot a l'època d'estiu.

El ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp, ha comparegut aquest dilluns al matí davant la Comissió Legislativa de Medi Ambient per exposar les línies d'actuació i els objectius del ministeri, tant pel que fa a Medi Ambient com a Patrimoni Natural.

Respecte a les estratègies de Medi Ambient, Camp ha destacat quatre plans, que són el sanejament de les aigües, el Pla Nacional de Residus, l'estratègia de control de qualitat de l'aire, i l'estratègia nacional del paisatge. A més, s'han presentat algunes mesures complementàries 'però no menys importants', com és la voluntat d'eliminar l'ús de les bosses de plàstic. Per aquest motiu es conversarà amb els principals implicats del sector comercial per aconseguir la seva col·laboració i pactar amb ells la manera de fer-ho. La possibilitat de seguir els passos d'Espanya fent pagar les bosses als supermercats, però, no és la mesura ideal per al ministre, ja que assegura que 'el que volem és eliminar-les, és a dir que no hi hagi l'opció de pagar-les'. Com a possibles solucions apunta les bosses reutilitzables, o en tot cas, les de cartró, 'que es poden tractar'.

El pla de sanejament de les aigües té com a un dels punts pendents acabar les estructures necessàries d'alguns col·lectors d'aigua com el de les Molleres, a Canillo. També es vol, però, inventariar la col·lecta i evitar que l'aigua neta passi per les depuradores, ja que és una feina innecessària que suposa un cost extra. Els objectius més immediats són que al 2020 s'aconsegueixi una qualitat de l'aigua òptima a tots els torrents i rius d'Andorra, i alhora sensibilitzar la societat de la necessitat d'estalviar aigua.

L'altre Departament del Ministeri és el de Patrimoni Natural i Banders, dins el qual s'engloba la necessitat de crear la llei de conservació de la natura. Actualment els diferents comuns compten amb reglamentacions diverses, en cada cas més o menys estrictes, i la voluntat és que un cop comenci el proper mandat, es pugui negociar una llei que els regeixi a tots. Tot i així, aquesta podria no estar enllestida de cara a l'any vinent, i per tant hi alguns aspectes que des del Ministeri es recomanarà que es comencin a regular, com és l'accés motoritzat als camins.

Camp opina que 'no volem prohibir res', però que cal respectar la natura i que els quads o les motos d'enduro poden ser una opció de turisme però n'eliminen o perjudiquen una altra, com és el muntanyisme. Per això, es vol regular de manera més restrictiva, sobretot de cara a l'estiu i en èpoques de major afluència de visitants a la muntanya. En canvi, explica que es podria permetre que a l'hivern hi hagués accés, tot i que també s'hauria de limitar. En aquest sentit, la consellera socialdemòcrata, Sílvia Bonet, ha volgut manifestar la seva preocupació perquè es respecti el medi ambient, però ha coincidit amb el ministre en que no seria bo prohibir l'accés del tot.

Una altra de les mesures que vol emprendre el ministre, també relacionada amb la promoció del territori i el turisme, és la rehabilitació de la borda de Sorteny per convertir-la en un refugi guardat. A més, es vol construir un nou refugi a la zona de la Vall del Madriu, per crear una ruta per tot el país que permeti dormir cada nit en un refugi guardat. Aquest es podria situar a la zona de l'Estall Serrer, però el primer pas serà fer un estudi de l'emplaçament ideal.

D'altra banda, el ministre també ha manifestat la seva satisfacció per l'aprovació, per part del Consell de Ministres espanyol, del conveni de tractament de residus. Ha afirmat que abans que acabi el mes se signarà el text i així es podran iniciar les converses amb les comarques veïnes per poder importar els seus residus.