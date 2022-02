Les grades de Soldeu tornen a omplir-se per veure Tessa Worley guanyar el gegant

SoldeuTal dia com avui de fa 10 anys, el 12 de febrer de 2012, va ser notícia...

Les grades de la pista Avet de Grandvalira-Soldeu han tornat a omplir-se aquest diumenge per presenciar l’eslàlom gegant femení de la Copa del Món. De moment, la guanyadora provisional és la francesa Tessa Worley, seguida de l’italiana Manuela Moelgg i l’alemanya Maria Hoefl-Riesch. El director del comitè organitzador, Conrad Blanch, ha indicat que el fet que aquest dissabte els equips asseguressin que l’organització havia estat excel·lent ‘ens ha animat a acabar amb la màxima energia’. A nivell de públic, Blanch calcula que durant la primera mànega n’hi havia una mica menys que dissabte, però ‘la gent anima, participa’, i s’espera que la segona mànega ‘sigui esclatant’. De fet, tots els assistents destaquen l'espectacularitat de l'esdeveniment, el bon ambient i la bona organització.

Tot i el rigorós fred, que s'ha fet notar sobretot a la segona mànega, la pista Avet ha tornat a comptar amb un nombrós públic que no s'ha volgut perdre la segona prova de la Copa del Món, el gegant que s'ha emportat la francesa Tessa Worley, que ha guanyat les dues mànegues. La segona posició ha estat per l'eslovena Tina Maze, mentre que Maria Hoelf-Riesch ha acabat tercera, després d'una segona mànega molt disputada i que ha estat emocionant fins a la darrera baixada. El vent, que ha retornat al segon descens, ha obligat a posar la sortida uns metres més avall de la pista, per la qual cosa s'han eliminat onze portes.

Les grades i els entorns de la pista s'han tornat a animar amb públic tant andorrà com de més lluny, particulars o clubs, que no s'han volgut perdre l'oportunitat de veure una Copa del Món d'esquí alpí. Tots els consultats per l'ANA han coincidit a assegurar que es tractava d'un esdeveniment molt espectacular, com la Maria d'un grup de tecnificació de la Pobla de Segur, que ha qualificat la cursa i la velocitat de les corredores d''impressionant'. També ha assegurat que entre les dues curses, es queda amb el gegant perquè és més espectacular. La Laia, també integrant del club, ha afegit que és molt emocionant veure una cursa en categoria femenina tenint en compte 'que les noies tenen més pes en aquest esport que en d'altres com el futbol'.

L'Isaac, de Barcelona, ha explicat que era la primera vegada que veia una copa del món i que el fet 'que sigui a Andorra és una passada', a més de destacar que 'ens agrada molt i està molt ben organitzat'. L'Arcaitz, de Bilbao, ha assegurat que han vingut el cap de setmana amb l'excusa de la competició, i que ha valgut la pena tant per la neu com per l'ambient i l'animació que ha generat la cursa. De la seva banda, l'Oriol, d'Andorra, ha qualificat la jornada de 'fantàstica, tot molt ben preparat, els voluntaris fantàstics i el temps genial; és una alegria veure això al país'.

Reconeixement a l'esforç dels treballadors de l'estació

L'Àlex, un dels més de 200 voluntaris que ha participat en la preparació de les proves, ha explicat a l'ANA que la majoria eren del país però que també n'hi ha hagut molts que han vingut de Catalunya, com ell. Tot i la feina dura al terreny, assegura que repetiria 'demà mateix' perquè els voluntaris són gent 'que els agrada molt la neu i ho viuen molt'.

Després de recordar com divendres es va començar amb mal peu a causa del vent, ha assegurant que ha estat una experiència inoblidable i divertida, destacant la possibilitat de poder estar en contacte amb tota la gent de l'estació. En aquest sentit, ha afegit que 's'ha dit molt de la feina dels voluntaris, però qui més ha treballat i ha fet els esforços més grans han estat els treballadors de l'estació'.