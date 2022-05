Gran Fondo Encamp - el Pas de la Casa, una marxa cicloturista per incentivar la reactivació

EncampEl comú d'Encamp ha organitzat una nova marxa cicloturista amb la voluntat d'incentivar la reactivació de la parròquia i continuar apostant per la línia de treball de la corporació per posicionar-se com una destinació esportiva en l'àmbit internacional. El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, va informar, dijous passat durant la roda de premsa posterior a la sessió de consell de comú, que l'esdeveniment tindrà lloc el 18 de setembre i s'anomenarà 'Gran Fondo Encamp - el Pas de la Casa'.

Marot va explicar que la sortida i l'arribada serà a la plaça dels Arínsols i es recorreran els tres ports de muntanya que hi ha a la parròquia, la Collada de Beixalís, el port d'Envalira i els Cortals. A més, va anunciar que la marxa també serà World Championship. "L'esdeveniment ens ajudarà a posicionar el turisme esportiu a la nostra parròquia", va dir.