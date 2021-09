El 'Gran Germà' s'instal·larà a l'avinguda laurediana Verge Canòlich

Sant Julià de LòriaEl comú lauredià ha iniciat els tràmits per col·locar càmeres de vídeo vigilància al llarg de l’avinguda Verge Canòlich. La primera fase, que consistirà en la instal·lació d’aquests aparells a la part alta de la via, és previst que comencin en un mes i mig, aproximadament. “La voluntat és anar dotant de seguretat l’avinguda deixant col·locades una sèrie de càmeres al llarg de la mateixa. És evident que els darrers temps hi ha hagut diversos actes, com grafits, pintades, una baralla a la plaça major, als mitjans hi veiem sovint com es generen aldarulls... i aquestes càmeres ajudaran a fer la vida una mica més fàcil a tothom”, ha valorat aquest dijous el cònsol, Josep Majoral. La segona fase del projecte és previst que es desenvolupi l’any vinent. Posteriorment, una tercera fase enllestirà les càmeres de vídeo vigilància a tota l'avinguda laurediana.