Grandvalira activa els canons de neu al sector Soldeu-Tarter tot i les altes temperatures

CanilloGrandvalira ja ha activat els canons de neu al sector Soldeu-Tarter, tot i les temperatures positives que encara es registren aquesta setmana, per preparar les pistes de cara a l'inici de la temporada d'esquí el pròxim 2 de desembre. El vídeo mostra com les màquines de cultiu estan en funcionament mentre a la pista l'Àliga mentre la resta de la muntanya es manté completament verda per la manca de precipitacions en forma de neu de les darreres setmanes.