Grandvalira ajorna l'obertura de pistes

Andorra la VellaGrandvalira i Ordino Arcalís esperaran finalment les nevades previstes per aquest cap de setmana per definir la data d’obertura oficial de la temporada d’esquí. Malgrat que estava previst obrir parcialment els dominis a partir de demà amb una sèrie de pistes habilitades als sectors del Pas de la Casa i Grau Roig, a Grandvalira, i a l’àrea de la Coma, a Ordino Arcalís, la previsió meteorològica per divendres i dissabte juntament amb les condicions del terreny obliguen a traslladar la data d’inici de la temporada, tot i els grans esforços fets pels equips de terreny. Les previsions apunten a l’arribada d’un front fred que portaria nevades a totes les cotes a partir de dissabte al vespre i s’estendrien, com a mínim, fins al dilluns, la qual cosa permetria obrir les tres estacions d’Andorra -Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira- a partir de la setmana vinent.

A més, les previsions assenyalen que durant tota la setmana que ve hi haurà temperatures propícies per a la producció de neu de cultiu. Pròximament, es comunicarà de nou una data oficial d’obertura de les estacions d’esquí d’Andorra.