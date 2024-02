Grandvalira amplia l'àrea del domini esquiable amb tres pistes

Andorra la VellaL’estació de Grandvalira ha estrenat avui la zona d’Encampadana, una àrea esquiable de nova creació que, amb la instal·lació del telecadira Seig i tres noves pistes vermelles, dota l’estació de 5 nous quilòmetres de pistes ubicats al sector de Canillo. Amb aquesta incorporació, Grandvalira compta a partir d’ara amb un total de 215 km i 140 pistes per a tots els nivells, així com 76 remuntadors. D’aquesta forma, Grandvalira Resorts passa a tenir 308 km i continua sent el domini de neu més gran del sud d’Europa i dels Pirineus.

Les obres d’habilitació de la nova zona van iniciar-se al setembre i s’han donat per finalitzades recentment. També ha estat dotada d’una bona xarxa d’innivació amb la instal·lació d’innivadors d’última generació.

El projecte ha aprofitat el telecadira de quatre places retirat del Port Negre, a Arinsal, per reubicar-lo en aquest nou emplaçament després de rebre una profunda revisió i actualització que n’ha ampliat considerablement la seva vida útil. El giny té quasi 800 m de longitud i salva un desnivell de 276 m. Amb el nou nom de Telecadira Seig, les tres pistes s’han traçat al seu voltant i han estat batejades com a Seig, La Font i La Pala, ampliant la zona d’esquí del sector Canillo i contribuint així a la dinamització del sector. Per ara, la gran feina dels equips de terreny ha permès obrir avui la pista La Pala, de 2,5 km.