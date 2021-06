Grandvalira avança la temporada d’estiu amb l’obertura del Mon(t) Magic Family Park el 12 i 13 de juny

CanilloGrandvalira avança la temporada d'estiu amb l'obertura del Mon(t) Magic Family Park els dies 12 i 13 de juny. D'altra banda, tornarà a obrir les seves portes el 19 de juny oferint activitats cada dia fins al 12 de setembre. A partir d'aleshores i fins al 12 d'octubre, estarà obert els caps de setmana. Tots els clients que disposin dels forfets de temporada de Grandvalira, d'Ordino Arcalís i de Ski Andorra, podran accedir gratuïtament pel telecabina de Canillo.

El Mon(t) Magic Family Park del sector de Canillo ofereix un gran ventall d'activitats per a tota la família així com la tirolina de 550 metres de llargada que travessa el llac del Forn i el Màgic Gliss, un tobogan de muntanya de 555 metres amb l'opció de provar el 3D. Pels més petits, el Mon(t) Magic Family Park segueix oferint multitud d'activitats i jocs com cotxes a pedals, l'acrojump, el minigolf i llits elàstics, entre altres. I a la zona del Llac del Forn hi haurà activitats diverses com patinets d'aigua i piragües.

Una experiència d'aventures envoltades per un paratge de muntanya i una proposta gastronòmica que inclou el Roc de les Bruixes i el servei de cafeteria gaudint de les vistes que ofereixen les seves terrasses.