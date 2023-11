Grandvalira és més econòmica que Baqueira, Sierra Nevada i Formigal

Andorra la VellaEl portal de reserves de lloguers vacacionals espanyol Holidu ha fet un estudi sobre el preu de les estacions d'esquí. En la classificació es tenen en compte diferents factors com el preu del forfet, els quilòmetres esquiables o l'allotjament. Hi ha diferents classificacions. Grandvalira no es troba dins del top ten ni de les més econòmiques ni de les que tenen una millor relació qualitat-preu. La comparativa, però on entra el complex andorrà és dins de les estacions més cares de la península. S'ha de tenir en compte que en les altres categories hi ha estacions majoritàriament estacions espanyoles molt petites.

En la classificació de les estacions de la península segons cost per als clients, Grandvalira es troba en quart lloc. La més cara és Baqueira Beret a la Vall d'Aran. Es compta un forfet mtjà de 62 euros i allotjament al voltant de 98 euros per persona i nit. Amb 165 quilòmetres esquiables, el cost per KM de pista és d'1,06 euros. El cost global 160 euros. En segon lloc hi ha Sierra Nevada amb un cost global de 134 euros i Formigal en tercer amb 132.

Grandvalira ocupà el quart lloc amb un preu per persona i dia amb allotjament de 131 euros. Vallnord estaria en cinquena posició amb un preu de 115 euros. Aquesta és la taula de preus que col·loca Grandvalira en quart lloc i Vallnord en cinquè.