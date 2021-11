Grandvalira obre els sectors del Pas de la Casa i Grau Roig aquest dimarts

Pas de la CasaLes fortes nevades dels últims dies a Andorra han portat a Grandvalira a avançar l’inici de la nova temporada d’esquí, que estava prevista per al pròxim divendres 3 de desembre. D’aquesta manera, el domini obrirà de forma parcial aquest dimarts, 30 de novembre, els sectors del Pas de la Casa i Grau Roig.

Els equips de terreny han realitzat unes jornades de proves per garantir l’òptim estat de la neu, i amb l’ajuda de la xarxa de producció, s’han habilitat fins a 15 quilòmetres esquiables, és a dir, una desena de pistes que compten amb gruixos de neu d’entre 30 i 90 centímetres, per tal que els esquiadors puguin gaudir des de les primeres baixades de la temporada.

Durant els pròxims dies se seguirà treballant sobre el terreny per a l’obertura total de tots els sectors aquest divendres 3 de desembre, així com per a l’entrada en funcionament de totes les activitats i serveis. Sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, està previst que aquesta temporada de recuperació s’allargui fins al 18 d’abril.

De cara a aquesta obertura parcial, Grandvalira ha establert una tarifa especial de 41 euros pel forfet de dia, el qual es recomana adquirir a través del web de www.grandvalira.com. A més, s’han habilitat dos punts de taquilles al Pas de la Casa i a Grau Roig per poder adquirir el passi.

Ordino Arcalís obre el 25% de les pistes aquest dimecres

Les precipitacions en forma de neu que han caigut al país al llarg de les darreres hores també han portat a l'estació Ordino Arcalís a donar el tret de sortida a la temporada d'hivern abans del previst, concretament aquest dimecres 1 de desembre. Des del camp de neu esperen recuperar l'activitat amb certa normalitat després de les restriccions causades per la Covid-19 la temporada anterior.

D'aquesta manera, informen que les últimes nevades han deixat fins a 70 centímetres de neu nova que, juntament amb la xarxa de producció, permeten l'obertura de fins al 25% de les pistes, les quals permetran esquiar des de la cota alta, el cap de les Portelles a 2.550 metres, fins a la cota baixa a 1.940 metres. Durant els pròxims dies se seguirà treballant sobre el terreny per ampliar la xifra de pistes obertes de cara al Pont de la Puríssima, així com en l'entrada en funcionament de les activitats i serveis disponibles.

Cal recordar que Ordino Arcalís té previst allargar l'activitat a l'estació fins al 24 d'abril, conformant la temporada més llarga dels camps de neu del Principat, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

Vallnord

Vallnord-Pal Arinsal obrirà el 3 de desembre els dos sectors de l’estació. Ho farà amb els sectors connectats, i inaugurarà una temporada de 136 dies previstos. En total, l’estació obrirà més del 70% de pistes i oferirà a tots els clients activitats d’esquí alternatives. Tots els circuits d’esquí de muntanya (set) així com els de raquetes de neu (sis).