Grandvalira tanca l'hivern amb menys visitants però amb més ingressos que la temporada 18-19

Andorra la VellaGrandvalira tanca la temporada d'hivern 2021-2022 amb un balanç positiu, venint de dos anys complicats per la Covid-19. Concretament, aquest diumenge han tancat portes els sectors de Soldeu i el Tarter i de Grau Roig i el Pas de la Casa, i l'estació d'Ordino Arcalís mantindrà obertes les pistes fins al diumenge vinent. D'aquesta manera, Grandvalira ha obtingut uns resultats molt bons, tal com ha informat el seu director general, Juan Ramón Moreno, qui ha explicat que en comparació amb la temporada 2018-2019 (la darrera temporada completa abans de la pandèmia), han tingut menys visitants, però "els ingressos han estat per sobre".

Moreno ha remarcat molt els bons resultats de l'estació, que s'han pogut aconseguir amb un gran final de temporada, ja que "vam començar amb molta incertesa". De fet, el director general ha indicat que "el mercat de proximitat ha compensat molt la caiguda del mercat internacional", i en especial, "el mercat espanyol ha funcionat molt bé". Cal recordar, que la temporada va començar amb molts problemes pel mercat britànic per les restriccions que tenia el Regne Unit a causa de la Covid-19, però el final de temporada ha estat molt bo, ha indicat Moreno, qui ha afegit que el mercat escandiu també ha ajudat força.

De cara a la pròxima temporada, la incertesa continua estant molt present pel conflicte a Ucraïna. En aquest sentit, Moreno ha explicat que el turisme s'està veient perjudicat per l'increment dels costos.