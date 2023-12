Grandvalira trasllada l’obertura al 5 de desembre

Andorra la VellaLes precipitacions de les darreres hores han obligat a traslladar la data d’obertura de les estacions de Grandvalira Resorts. Si les condicions meteorològiques ho permeten, Grandvalira i Pal Arinsal obriran el dimarts 5 de desembre. Tanmateix, Ordino Arcalís romandrà tancada fins a la mateixa data degut a l’evolució dels darrers episodis meteorològics. Properament, es comunicaran de nou les condicions d’obertura, segons informen des de Grandvalira Resorts.

Per la seva banda, L’Abarset inicia la temporada aquest divendres, tal com estava previst, tant l’'après-ski' com el restaurant, que oferirà dinars i sopars. La festa de 'preopening' serà dissabte, amb la DJ uruguaiana, Tania Vulcano, la qual anirà seguida d’una agenda farcida de grans festes i molts DJ de referència del panorama internacional.

Així mateix, l’activitat de la visita al pare Noel a Pal Arinsal, al sector de Canillo de Grandvalira i a la Cabaneta d’Incles d’Epic Andorra continua amb el calendari previst. Ambdues estacions obriran puntualment els telecabines de la Massana i Canillo per poder dur a terme aquesta activitat.