Grandvalira i Vallnord - Pal Arinsal tanquen el pont de la Puríssima amb 65.000 i 18.440 esquiadors, respectivament

Andorra la VellaLes estacions d'esquí del país han tancat el pont de la Puríssima superant les previsions inicials. D'aquesta manera, els dominis de Grandvalira i Vallnord - Pal Arinsal han rebut un total de 65.000 i 18.440 esquiadors, respectivament, durant els cinc dies festius, unes xifres que, tal com han assenyalat des de les estacions han superat les xifres assolides durant aquesta festivitat els darrers anys.

En referència a Grandvalira, l'estació ha registrat una mitjana de 13.000 esquiadors per dia i la jornada de més afluència va ser el dilluns, amb més de 16.000 esquiadors. El camp de neu va estrenar la temporada amb 136 quilòmetres esquiables i tots els sectors connectats, un fet que, com indica el director general de Grandvalira – Nevasa, Juan Ramon Moreno, "no és habitual durant el Pont de la Puríssima. Feia moltes temporades que no teníem tanta neu en aquesta època de l'any i amb una qualitat excepcional".

Els gruixos de neu de l'estació han arribat fins als 120 centímetres a les cotes més altes i durant els dies festius s'han pogut ampliar els quilòmetres esquiables fins al 140. "S'han complert amb escreix les nostres expectatives del pont i això ens esperona a encarar el període nadalenc amb optimisme, així com la resta de la temporada", afegeix Moreno.

Respecte al tret de sortida a Ordino Arcalís, les condicions meteorològiques per fort vent han obligat a tancar l'estació, per precaució, des de diumenge a les 11.00 fins dilluns a les 13.00 hores, aproximadament, a més de la carretera d'accés a pistes per la gran acumulació de neu. Tanmateix, tot i els contratemps, més 1.000 esquiadors han pogut gaudir de gruixos d'entre 100 i 130 centímetres, els quals han permès obrir gairebé totes les pistes i remuntadors.

Quant a domini esquiable de Vallnord - Pal Arinsal, les precipitacions en forma de neu dels darrers dies han permès a l'estació habilitar fins a un 91% de les pistes i un 87% dels remuntadors, i preveu poder obrir el 100% del camp de neu de cara al cap de setmana vinent. En funció del sector, els esquiadors podien trobar gruixos de neu pols de fins a 90 centímetres.

En relació amb l'oportunitat que han brindat el camp de neu massanenc i el sector Soldeu - el Tarter de Grandvalira als escolars i universitaris d'esquiar de manera gratuïta fins que s'arribi a un acord amb Ski Andorra, EMAP informa que ha entregat 480 forfets de dia durant el pont de la Puríssima.

Ambdós dominis també posen de manifest la bona acceptació per part dels visitants, turistes i residents del passaport Covid, el qual és obligatori per accedir als camps de neu. I recorden que a banda de la pauta completa de vacunació, es pot accedir a les estacions amb un resultat negatiu de test d'antigen de menys de 12 hores, o una TMA o PCR de fins a 72 hores.

Naturland supera els volums de facturació del 2019

L'estació d'esquí nòrdic Naturland ha superat els volums de facturació que va assolir en aquestes dates el 2019, i ha doblat la despesa mitjana dels clients al camp de neu. D'aquesta manera, exposen que tot i l'activitat condicionada per una meteorologia adversa, l'estació ha obert el 100% de les seves pistes d'esquí de fons, i la resta d'activitats s'han anat habilitant a mesura que les condicions climàtiques ho permetien.

En referència a les condicions de les pistes, les darreres nevades han deixat gruixos de neu pols de fins a 70 centímetres, que permeten tenir quinze quilòmetres de pistes. I, pel que fa a la previsió per als pròxims dies, notifiquen que entre setmana estan obertes les activitats de la Cota 2000 i l'estació d'esquí de fons, i la resta només obre els caps de setmana i dies festius.