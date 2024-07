El GRECO considera que a Andorra "s'hauria de regular millor l'estatus legal del personal amb relacions especials"

Andorra la VellaEl Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d'Europa, en un informe publicat aquest dimecres, fa una crida a Andorra per tal que continuï els seus esforços per prevenir la corrupció en relació amb les persones amb funcions executives superiors, com ara membres del Govern, alts funcionaris, personal de relació especial, directors, i membres del cos de policia. Malgrat reconèixer que s'han fet alguns progressos en matèria de transparència, l'organisme identifica diverses àrees on encara cal millorar.

Així, una de les principals recomanacions és que l'obligació de declarar els béns s'hauria d'estendre a totes les persones que ocupen altes funcions executives i, a més, aquestes declaracions "haurien de ser accessibles al públic i revisades regularment". En aquest sentit, l'informe també recomana dotar la Fiscalia de recursos humans suficients per dur a terme investigacions i processaments efectius en relació amb delictes de corrupció que impliquin als càrrecs.

De la mateixa manera, l'organisme del Consell d'Europa considera que cal adoptar normes que requereixin controls d'integritat abans dels nomenaments de ministres i de totes les altres persones amb funcions executives superiors per tal de detectar i gestionar possibles riscos de conflictes d'interessos. També "s'hauria de regular millor" l'estatus legal del personal amb relacions especials.

De fet, pel que fa a aquest darrer aspecte, s'argumenta que "hi ha una manca de claredat pel que fa a la funció exacta del personal de relació especial en el si del Govern", per la qual cosa demanen que hi hagi "una reglamentació més precisa i transparent". És per aquest motiu es recomana regular millor l'estatut jurídic del personal de relació especial, concretament pel que fa a les seves funcions i a la seva remuneració. Aquest aclariment també hauria de brindar l'oportunitat de sotmetre al personal de relació especial a les normes d'integritat més estrictes, incloses les normes de conducta, els conflictes d'interessos i l'obligació de declarar els béns.

A més, assenyalen que la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció hauria de disposar de recursos financers i humans adequats per dur a terme les seves tasques de manera efectiva i proactiva. A banda, el Codi de conducta per als membres del govern i alts funcionaris, adoptat el novembre de 2023, també s'hauria de complementar i acompanyar amb guies per a la seva implementació, i s'hauria de combinar amb un mecanisme de supervisió i sancions.

Pel que fa a l'accés a la informació, l'informe assenyala que sembla necessària una major "consciència pública" sobre el dret d'accés a la informació. L'informe també observa que el 'lobby' no està regulat i que no hi ha normes sobre restriccions posteriors a l'ocupació en relació amb les persones que ocupen alts càrrecs executius, per la qual cosa fa una crida a les autoritats perquè abordin aquestes mancances.