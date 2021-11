Gruixos de més de mig metre i sense incidències a la carretera en la primera nevada generalitzada

Andorra la VellaLes previsions del Servei Meteorològic d'Andorra s'han complert i la nevada d'aquesta matinada de diumenge a dilluns ha deixat gruixos importants en alguns punts del país. Així, les precipitacions han deixat fins a 54 centímetres de neu a les Fonts d'Arinsal i 45 centímetres a Sorteny com a registres més destacats del país.

Malgrat la caiguda de neu durant aquesta nit, el Servei Meteorològic informa que durant les properes hores el sol anirà guanyant protagonisme de sud a nord. Pel que fa al vent, continua sent fort en altitud amb ràfegues de fins a 70 quilòmetres per hora. Les temperatures màximes durant aquest dilluns seran de 6 graus a Andorra la Vella, de 2 graus a 1.500 metres i de -5 graus al Pas de la Casa.

En aquest sentit, cal destacar que aquest dilluns al matí s'han registrat -3,3 graus a l'estació del Roc de Sant Pere, arribant, d'aquesta manera, a la temperatura més baixa des del passat 12 de gener. Els propers dies, però, la temperatura remuntarà lleugerament, tot i que continuaran havent-hi glaçades a gairebé tot el Principat.

L'enfarinada general al país i a la xarxa viària no ha provocat cap incidència en el trànsit gràcies, entre d'altres, a la tasca dels equips del COEX, a la dels operaris comunals, i als conductors per circular amb els equipaments correctes en aquestes condicions.

En aquests moments, tal com detalla el departament de Mobilitat, són necessaris els equipaments especials per circular per la CG2, a partir de Canillo; per la CG3 a la Cortinada; per la CG4 a Pal, i també són obligatoris a la carretera RN22 d'accés a Andorra des de França.

D'altra banda, des del Cos de Bombers i el departament de Protecció Civil es recorda que el país es troba en nivell 3 de perill d'allaus. És per això que es recomana consultar el butlletí de perill d'allaus del Servei Meteorològic abans d'iniciar qualsevol activitat a la muntanya i adaptar l'activitat o l'itinerari en funció de l'estat de la neu.

