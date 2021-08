El Grup Heracles, nou col·laborador del projecte PAPI

Andorra la VellaEl Grup Heracles ha fet una significativa donació encaminada al desenvolupament del projecte de Primers Auxilis per a Infants (PAPI), iniciat l'any 2009 per la Creu Roja i destinat als alumnes dels tres sistemes educatius del país. El conveni, ratificat aquest matí a les oficines del Grup Heracles, garanteix la continuïtat del projecte per al curs 2021-2022.

Per a la Creu Roja, el PAPI és un projecte emblemàtic de l'àrea formativa. Des dels seus inicis compta cada any amb la formació amb primers auxilis de més de 1.500 alumnes. Aquest projecte, destinat i amb continguts adaptats als nens i nenes d'entre 10 i 16 anys, es realitza en hores lectives a cada centre educatiu. Durant el 2020, el projecte va estar aturat a causa de la pandèmia, però la formació es recupera a l'inici del curs d'enguany.

El vicepresident de la Creu Roja Andorrana, David Fraissinet, ha celebrat la col·laboració amb el Grup Heracles, que reforça la iniciativa i s'associa a la necessitat de formació i de conscienciació dels més joves quant a primers auxilis. "Aprendre des de ben jove els gestos bàsics que poden salvar una vida és dels ensenyaments més preuats que es poden tenir", ha declarat.

Al seu torn, el president del Grup Heracles, Miquel Àngel Armengol, ha afirmat que és un orgull poder col·laborar amb aquest projecte. El grup treballa constantment per fomentar accions socials destinades a la ciutadania i al país.