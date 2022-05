Grup Pyrénées celebra una ‘Onada Verda’

Grup Pyrénées ha celebrat aquest dissabte la primera edició de la caminada 'Onada Verda', una iniciativa dedicada a la preservació del medi ambient i la sensibilitat per l'entorn natural. L'acció sorgeix del grup de treball sobre sostenibilitat del 'One Team' de Pyrénées que en aquesta àrea proposa i desenvolupa projectes amb l'objectiu de fer del grup una companyia compromesa en matèria mediambiental.

L'activitat ha consistit en una passejada pels boscos propers a Engolasters i, al mateix temps que han gaudit de l'entorn natural, els voluntaris han recollit nombrosos sacs de deixalles que hi havia espargides per la muntanya. El més freqüent han estat plàstics, llaunes, ampolles, embolcalls, trossos de cautxú i fins i tot una cassola tirada en un marge del bosc, que posteriorment s'han dut a una deixalleria.

Els participants han pogut escollir entre dues rutes de diferent dificultat amb l'objectiu que tothom, independentment de la seva preparació física, hi pogués accedir. Els grups han comptat amb l'acompanyament d'un guia de muntanya de la vall del Madriu. En total mig centenar de treballadors i treballadores del Grup Pyrénées i els seus familiars han participat en la caminada, que a banda de tenir cura del medi ambient ha servit també per fer difusió del patrimoni natural i cultural, relacionant l'acció amb l'exposició de la vall del Madriu que es va inaugurar al febrer a Carrefour Andorra 2000.

Una nova acció del 'One Team'

El grup de treball que ha coordinat la iniciativa 'Onada Verda' fa part del 'One Team', el programa conformat per equips multidisciplinaris i transversals on no hi ha jerarquies i en els quals l'opinió de tothom és important. Els temes que s'hi aborden, entre altres, fan referència a les persones, la marca, el client, la digitalització, els processos o la sostenibilitat. 'One Team' té com a objectiu afavorir una transformació cultural, millorar el treball en equip i crear petites i grans accions per assolir, junts i més ràpid, a la visió i missió de Pyrénées.