Grup Pyrénées celebra Sant Jordi

Grup Pyrénées se suma, un any més, a la celebració de la diada de Sant Jordi. Els diferents negocis que aglutina el grup empresarial s'omplen de llibres i roses perquè celebris aquest Sant Jordi com et mereixes.

Epizen serà la primera vegada que festejarà Sant Jordi i per aquest motiu ha volgut condicionar diferents espais dins del seu hipermercat perquè el client pugui remenar, triar i comprar el seu llibre. Novetats literàries, best sellers, llibres infantils, de gènere manga, entre altres, omplen les pretatgeries. Els llibres electrònics també són una opció i IO: Electro&Home ho sap tan bé que t'ofereix el nou Kobo Elipsa 2E per un preu de 349 € (preu Espanya 399,99€). I per la compra de l'ebook IO: Electro&Home et regala 5 € perquè et descarreguis el teu primer llibre a través de la plataforma de Rakuten Kobo.

Fins al pròxim diumenge 23 d'abril, tant FNAC Andorra com Carrefour Epizen i IO:Electro&Home (que només per aquests dies també disposarà d'un espai amb llibres físics) ofereixen un 10% de descompte en llibres.

Les signatures de llibres no hi faltaran. Dissabte 22 d'abril, al Fòrum de l'FNAC Andorra es donaran cita diferents autors perquè t'emportis el teu llibre signat cap a casa. Aquests són els escriptors del moment que et trobaràs a l'espai esmentat:

· Noemí Rodríguez “El que mai et vaig dir” de 18 h a 20 h

· Francina Pons “Moles i molins fariners d’Andorra” de 18 h a 20 h

· Pau Chica Fernàndez “Andorra i la Guerra Civil Espanyola” de 18 h a 20 h

· Joan Peruga i Txema Díaz-Torrent “Shanghai Andorra” de 19:30 h a 20:30 h

· Grela Bravo “Maneras de decirlo” de 18 h a 20 h

· Iñaki Rubio “Morts qui us ha mort?” de 18 h a 19 h

· Josep Dalleres "El camí de la Constitució" de 18 h a 20 h

Si encara no saps quin llibre comprar i ets client de My Pyri has de saber que FNAC Andorra ha posat a la teva disposició una guia per ajudar-te a triar la millor història literària perquè passis una bona estona. Aquesta guia la trobaràs dins l'app de My Pyri - si encara no disposes d'ella només has de descarregar-te-la al teu mòbil i a partir d'aquí gaudir dels diferents avantatges que et brinda la mateixa aplicació- i conté una vuitantena de pàgines amb diferents propostes literàries.

Finalment, si les teves compres en llibres superen els 30 € podràs endur-te la tote bag exclusiva que ha dissenyat FNAC Andorra per només 1,95 €. Només així podràs dir que has gaudit d'una diada de Sant Jordi completa.