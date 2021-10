El Grup Pyrénées i RR Computing acorden cedir material informàtic a Educació

Andorra la VellaRecentment el Grup Pyrénées va llogar, durant uns mesos, vuit tauletes a l'empresa andorrana de 'renting' tecnològic RR Computing. Va ser durant la pandèmia, quan molts dels seus empleats necessitaven un suport digital per treballar des de casa i un cop es va anar recuperant la presencialitat a la feina, aquestes tauletes es van retornar. Tot i això, i veient la necessitat que les escoles del Principat tenen sobre material informàtic d'última generació, RR Computing i el Grup Pyrénées van arribar a un acord per cedir al ministeri d'Educació dues de les vuit tauletes que es van fer servir.

Segons explica Roberto Valverde, responsable i fundador de RR Computing, "aquesta és una dinàmica que mantindré amb totes les empreses amb qui tinc un 'renting', però Pyrénées ha estat la primera amb qui ho he pogut posar en pràctica". Des de Pyrénées remarquen "la importància de participar en aquestes accions que formen part de la nostra identitat i ens ajuden a reforçar la nostra Responsabilitat Social Corporativa". En aquest sentit, el 20% de qualsevol material tecnològic que Pyrénées llogui a aquesta empresa, en un futur, també serà cedit voluntàriament al ministeri d'Educació, perquè el reparteixi com cregui entre les escoles andorranes.

El 'renting' tecnològic és una pràctica molt habitual a Espanya. El lloguer de material que acorden les empreses sol ser d'entre tres a cinc anys i permet que no hagin de declarar la despesa com una compra sinó com un servei. Seguint aquest model de negoci, Valverde va posar en marxa al Principat la seva companyia RR Computing, però amb la gran diferència de compartir amb els seus clients aquest gest que fomenta l'educació tecnològica entre els infants andorrans.