Els grups parlamentaris simpatitzant amb la notícia d'oficialitzar el català a la UE

Andorra la VellaEls grups parlamentaris de Demòcrates per Andorra, Concòrdia i socialdemòcrata han coincidit en reaccionar de manera positiva davant la notícia anunciada aquest dimecres pel govern espanyol de fer la demanda formal perquè el català, l'èuscar i el gallec siguin llengües de ple dret a la Unió Europea.

El president del grup parlamentari de Demòcrates per Andorra, Jordi Jordana, ha expressat la idea que "promocionar l'ús del català sempre és positiu". Això sí, ha volgut puntualitzar que "aquesta negociació la fa Espanya, i per tant no és un tema que afecti directament a Andorra". En aquest sentit, ha afegit que "aquest seria un tema d'Andorra si es negociés un acord de manera directa" tot i que ha puntualitzat que "de moment no és un tema que entri en la negociació de l'acord d'associació amb la UE".

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha expressat el fet que "donar un major reconeixement al català en l'àmbit internacional és sempre una bona causa". I ha volgut insistir que "en un país on el català és la llengua oficial, hem de ser exemplars, i per tant aquesta mesura és aplaudida".

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha dit, per la seva part, que "és una excel·lent notícia per Andorra" i ha afegit "que estarem al cas de com evolucionen aquestes negociacions", a més de felicitar-los per aquesta proposta.

De fet, la notificació a la secretaria general del Consell de la UE, s'ha fet aquest dijous a través d'una carta signada pel ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Albares, per modificar el reglament 1 que marca el règim lingüístic del bloc europeu, perquè aquestes tres llengües siguin oficialitzades, tal com han informat els mitjans espanyols. Aquesta petició es podria resoldre a la reunió del 19 de setembre quan es convocarà la pròxima reunió del Consell que es farà a Brussel·les i presidirà Pedro Sánchez.