Guia pràctica sobre el distintiu ambiental pels vehicles

Andorra la VellaDesprés de mesos d'haver-lo anunciat i d'establir una pròrroga per a la seva posada en marxa, el distintiu ambiental pels vehicles que circulen pel Principat es posa oficialment en marxa aquest dilluns 11 de setembre. L'objectiu de l'adhesiu és impulsar el sistema nacional d'etiquetatge, un mecanisme que té com a finalitat assegurar el control de la classificació dels vehicles des del punt de vista ambiental.

Però, què és realment i quina informació dona? El distintiu ambiental és un adhesiu que han de dur tots els vehicles motoritzats per tal d'identificar-los i classificar-los d'acord amb la normativa d'emissions. Així, l'etiqueta ofereix informació sobre l'eficiència i les emissions dels vehicles, com ara el tipus de vehicle, la classificació Euro i el combustible que utilitza. A més, també incorpora un codi QR per centralitzar la informació complementària relativa a la cilindrada o l'any de fabricació del turisme.

Qui l'expedeix i quant costa? L'Automòbil Club d'Andorra és l'organisme que s'encarrega de la impressió i el subministrament dels distintius ambientals, de forma directa o per mitjà de l'organisme gestor de la Inspecció Tècnica de Vehicles. El conveni signat entre el Govern i l'ACA estipula la necessitat de crear una tarifa per al subministrament dels adhesius. D'aquesta manera, s'ha establert una tarifa pública per a l'obtenció de l'etiqueta per un preu de 4 euros (IGI inclòs). Aquest pagament només és necessari fer-lo una sola vegada per cada vehicle.

Com es pot obtenir? Per als vehicles nous el distintiu s'expedirà juntament amb la matrícula. La resta de vehicles aniran incorporant l'adhesiu a mesura que passin la Inspecció Tècnica de Vehicles. En el moment que el vehicle se sotmeti a la ITV, el tècnic que fa la inspecció li subministrarà el distintiu ambiental corresponent i, en aquest moment, el titular tindrà l'obligació de dur-lo col·locat en els termes i condicions que estableix el reglament. Els vehicles que a l'entrada en vigor d'aquesta normativa es mantinguin en una mateixa titularitat, podran circular sense el distintiu ambiental fins a la data de la propera ITV.

Per què s'ha decidit posar-lo en marxa? El reglament que defineix el nou sistema nacional d'etiquetatge energètic i d'emissions dels vehicles dona compliment a la disposició final setena de la Llei del Codi de circulació i que encomana la necessitat d'implementar el sistema que alhora permeti homologar els vehicles registrats al Principat d'Andorra amb els sistemes d'etiquetatge que fan servir els països membres de la Unió Europea. El sistema d'etiquetatge és un mecanisme per assegurar la veracitat, la publicitat i el control de la classificació dels vehicles des del punt de vista ambiental.