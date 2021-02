'Habemus Carnaval', el lema del Carnaval conjunt d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany i Andorra la Vella celebraran el Carnaval de forma conjunta però en un format diferent i imaginatiu, adaptat a l'actual situació de la pandèmia de la Covid-19. Així, tots dos comuns han decidit no renunciar a celebrar la festa, tot i que els actes habituals s'han hagut de modificar. El lema d'enguany és 'Habemus Carnaval', un títol nascut del treball dels dos comuns per conservar el màxim dels actes tradicionals com la penjada i el judici del Carnestoltes o el concurs de disfresses adaptant-los a les mesures i recomanacions del ministeri de Salut.

El programa s'engega el divendres 12 de febrer a les 19 hores amb la penjada del Carnestoltes que es farà a l'avinguda Meritxell 97 amb la col·laboració del grup de teatre 'Making off'. Des dels comuns informen que el disseny del ninot ha estat a càrrec dels infants de la ludoteca comunal de Santa Coloma. De cara al diumenge dia 14 i al dilluns dia 15, a les 11.45 i a les 17 hores a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany s'oferirà 'Els colors del Tic Tac', un espectacle que explica una tarda de jocs entre amics quan descobreixen que la diversió és possible més enllà d'una pantalla i que només necessiten la seva imaginació. Per poder veure l'espectacle és necessària una reserva prèvia a l'oficina de Turisme d'Escaldes-Engordany. També el mateix dilluns a les 12.30 hores hi haurà la calçotada, organitzada per la Unió Proturisme d'Escaldes-Engordany a l'aparcament de l'avinguda Nacions Unides d'Escaldes.

Ja de cara al dimarts 16 de febrer hi haurà el judici del Carnestoltes a les 19 hores a l'avinguda Meritxell 97 amb la col·laboració del grup de teatre 'Making off'. D'altra banda, les dues parròquies també organitzen un concurs de vídeo i fotografies virtual en el qual es premiaran les millors disfresses i coreografies. Les propostes s'han d'enviar a cultura@comuandorra.ad o a s.cultura@e-e.ad i després es podran observar a www.habemuscarnaval.com. En aquest concurs hi haurà dues modalitats, una per disfresses i una per coreografies amb premis de 125, 100 i 75 euros pels tres primers. A més, hi haurà un premi de 50 euros per disfresses amb la mascota.