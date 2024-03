Habitatge Digne, sobre el 14-M: "No hi ha res a celebrar"

Andorra la VellaLa plataforma Habitatge Digne diu que aquest 14-M no hi ha res a celebrar. A través d'Instagram han compartit una imatge en la qual asseguren que el Dia de la Constitució cal recordar "als que treuen pit de la Constitució que l'estan trepitjant". De fet, fan referència a l'article 33 de la Carta Magna andorrana: "Els poders públics han de promoure les condicions necessàries per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d'un habitatge digne". Tanmateix, afirmen que no necessiten "cap paper" per defensar aquest dret.