Habitatge Digne defensa que els propietaris que enxampin mentint per fer fora l'inquilí hagin d'indemnitzar-lo

Andorra la VellaLa Plataforma per un Habitatge Digne està fent un seguiment dels casos en què els propietaris fan fora al llogater amb l’excusa que necessiten el fill per a un familiar directe. Ha posat de manifest que han detectat una desena de casos on hi hauria ‘trampa’ i, en veritat, el pic no és per a un familiar sinó que es vol llogar més car. La Plataforma veu que hi ha un greu problema perquè en els casos on es detecta el possible frau la multa és “ridícula” i, per tant, al propietari li surt a compte. A més, l’arrendatari ja ha deixat el pis i encara que l’afer acabi amb multa el llogater és la principal víctima de la trampa.

Habitatge Digne és partidària, tot i que s’està acabant de decidir que es demanarà a Govern, de l’establiment de mecanismes de control per evitar aquests casos. Creuen que ara no hi ha prou mitjans per acabar amb el problema. Al mateix temps, la intenció és intentar que l’executiu introdueixi una compensació per als inquilins quan hi hagi un cas d’aquestes característiques. I, per sobre de tot, la Plataforma desitja un increment molt gran de l’import de les multes perquè faci d’efecte dissuasiu als propietaris que tinguin pensat fer ‘trampes’ per fer fora els llogaters. Tenen constància que els principals artífexs d’aquestes trampes són els propietaris de molts habitatges.