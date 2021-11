Els hàbits de lectura divideixen la població escolar

Andorra la VellaGairebé la meitat dels escolars del país afirmen que no els agrada llegir. Aquesta és una de les dades més exemplificats que es desprenen de l'estudi sobre hàbits de lectura entre la població escolar que el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i el Centre de Recerca Sociològica (CRES) han dut a terme entre el febrer i l'abril d'enguany, en el qual hi han participat un total de 3.650 alumnes dels diferents centres educatius del Principat.

El director del CRES, Joan Micó, ha ressaltat algunes de les dades extretes de l'enquesta, la qual indica que a mesura que els infants creixent, la seva passió per la lectura "disminueix", exposant que només un 21% dels joves diuen que llegeixen diàriament i que un 57% dels alumnes no han visitat la biblioteca comunal o nacional, i un 39% no ha accedit en cap moment a la biblioteca de l'escola. A més, ha destacat que en relació amb els hàbits d'oci dels més joves, "la lectura es troba en penúltima posició" i "hi ha una diferència significativa entre gèneres". "La lectura no està present en la vida dels adolescents, no és un tema que se'n parli sovint, no és un regal que esperin i, per tant, la lectura té una baixa socialització", ha manifestat la titular de la cartera d'Educació, Ester Vilarrubla.

(Seguirà ampliació)