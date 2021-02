“Ens haurem de revacunar, com amb la grip”

Davant les notícies que arriben de Sud-Àfrica, on una nova variant del Sars Cov-2 deixaria sense massa efectes la vacuna AstraZéneca, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha augurat aquest dilluns que “de la mateixa manera com passa amb la grip, probablement ens haurem de revacunar amb les vacunes adaptades a les noves soques i a les noves variants”. El dirigent ha al·ludit a les explicacions que donen majoritàriament la majoria d'experts, que entenen que davant les mutacions del coronavirus s'hauran d'anar adaptant els remeis.

Malgrat que la vacuna AstraZéneca no s'ha demostrat efectiva davant la soca sud-africana, sí que ha donat “molt bons resultats” amb les soques que hi ha ara a Europa, per la qual cosa, el ministre considera que “segueix sent una vacuna d'un alt valor i una gran validesa”. Recordem que aquestes vacunes és previst que arribin a Andorra durant les properes setmanes.

[seguirà ampliació]