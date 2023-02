Hi ha propietaris de pisos que fan trampes?

Andorra la VellaEl Raonador del Ciutadà, Marc Vila, veu amb preocupació com està augmentat constantment el nombre de propietaris que aconsegueixen desnonar els inquilins perquè asseguren que necessiten el pis per viure ell o algú de la seva família. Vila sospita que pot ser una tàctica, segons recull Andorra Televisió, per poder desnonar els inquilins perquè Govern ha prorrogat novament durant aquest any tots els contractes de lloguer en vigor. Vila planteja que potser caldrà controlar cas a cas que realment el pis serà utilitzat pel propietari i no com a trampa per poder-lo tornar a llogar a un preu molt més car.