La història d'una caminada solidària

Andorra la VellaLa caminada contra el càncer enguany ha batut el seu rècord d'assistència amb prop de 1.500 assistents i samarretes venudes. Una fita que, ni més ni menys, ha coincidit amb el desè aniversari d'aquest esdeveniment solidari que, de fet, es va celebrar per primera vegada l'any 2013 juntament amb la constitució de l'associació andorrana contra el càncer Assandca. "Com que Assandca era molt recent vam pensar fer diferents accions per donar visibilitat a l'associació, i així poder recaptar diners" explicava el coordinador de l'esdeveniment, Toni Corominas. "Alguns dels malalts necessitaven diners per pagar-se els viatges a Barcelona i, en molts casos, també l'allotjament" afegia.

Va ser llavors quan els responsables d'Assandca van decidir que una d'aquestes accions podia ser l'organització d'una caminada popular on els diners recaptats es destinessin a cobrir aquest tipus de despeses de l'associació. "Teníem molt clar que havia de ser una caminada i no una cursa, ja que preteníem que ningú en quedés exclòs. No podem exigir a un malalt que fes una cursa" relatava Corominas. En aquell moment, la prova pilot d'una primera edició en la qual van participar unes 700 persones va resultar ser un èxit. Ara bé, tan sols era el començament d'una gran aventura que aniria creixent a poc a poc. "Vam aconseguir que aquesta caminada es convertís en una diada de visibilització i reivindicació" asseverava Corominas mentre celebrava que, any rere any, el poder de convocatòria de l'esdeveniment ha anat augmentant fins al punt de convertir-se en una mare rosa que, un cop l'any, ressegueix els carrers del Principat per la lluita contra la malaltia.

La samarreta solidària de la caminada contra el càncer s'ha convertit al llarg dels anys en un dels símbols més visibles de la jornada. De fet, el seu disseny i color varia cada any esdevenint, així, un atractiu més de la trobada. "Quan acaba una caminada ja comença la preparació de la següent" assegurava Corominas mentre deixa clar que la col·laboració del Grup Pyrenées ha estat vital per donar continuïtat al projecte tant a escala de patrocini com a escala de suport logístic. "Sense ells, seria inviable" apuntava.

De fet, i des del primer moment, Assandca es va posar en contacte amb la fundació Jacqueline Pradere, qui d'acord amb els valors i objectius del projecte, va acceptar immediatament donar suport a l'associació convertint-se en el principal 'partner' de la caminada. Un acord que automàticament també va suposar l'entrada del Grup Pyrénées com el principal agent logístic de la caminada, sobretot, pel que fa al tema relacionat amb la venda i la confecció de les samarretes solidàries. Des d'aquell moment i fins ara -i gràcies a molta feina feta per part de membres d'Assandca, la Fundació Jacqueline i Grup Pyrénées que sovint sembla anònima-, la caminada reuneix cada vegada més participants compromesos en la lluita contra aquesta malaltia.