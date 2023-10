Un home buida extintors de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell al pàrquing

Andorra la VellaUn home de 37 anys va entrar a tres quarts de set de la matinada a l'aparcament de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i va anar a la zona dels ascensors. Va agafar un extintor i va buidar el contingut dins de l'aparcament. Unes setmanes després, va tornar a fer la mateixa operació també de matinada. L'extintor aquest cop el va buidar damunt dels cotxes que estaven estacionats.

L'acusat va reconèixer haver buidat un dels dos cops l'extintor, tot i que va indicar que no se'n recorda quina. Tampoc els motius. Les càmeres de seguretat, però l'havien gravat les dues vegades.L'home té nombrosos antecedents penals que "posen de relleu una evident perillositat i reiteració en la seva conducta", segons recull la sentència.

Ha estat condemnat a pagar 100 euros de multa per una contravenció penal per danys dolosos i a compensar al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària amb 160 euros per la despesa de netejar el pàrquing les dues vegades.