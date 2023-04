Un home denuncia mala praxi mèdica a l'hospital i demana 87.000 euros

Andorra la VellaUn home que va patir una caiguda que li va produir una fractura amb luxació de l'espatlla esquerra va presentar una demanda contra l'hospital en entendre que té responsabilitat perquè va patir una mala praxi mèdica. Concretament, "considera que ha existit una mala praxi mèdica, ja que era contraindicat el segon intent de reducció manual de la luxació i procedia en el seu lloc la intervenció quirúrgica. El tractament practicat va incrementar el desplaçament dels fragments ossis i va lesionar el paquet basculo-nerviós axil·lar, el tendó del bíceps i el manegot dels rotadors. A més, en la intervenció no es va reparar la fractura de la glenoide. Sol·licita, en conseqüència, una indemnització total de 87.717 euros".

L'Hospital va replicar que "la situació després de la segona reducció manual" que se li va practicar "era la mateixa que després de la primera, i no hi va haver un agreujament de la situació de l'interessat". Indicava que "encara que s'ha extraviat el document que plasmava el consentiment informat del pacient, aquest va ser degudament informat de les actuacions que se li estaven efectuant i dels riscos associats a les mateixes". I conclou que "no hi ha relació de causalitat entre el tractament mèdic i els perjudicis que reclama l'agent, que s'haurien produït en tot cas com a conseqüència de l'accident que va patir l'interessat".

Tot o que en primera instància l'Hospital va guanyar el cas, el Tribunal Superior ha canviat el sentit de la sentència. I s'aprecia que "resulta evident que la defectuosa actuació mèdica va donar lloc a un empitjorament de la situació de l'interessat. Tanmateix, el dictamen pericial no discrimina entre les lesions que derivaven necessàriament de l'accident i aquelles altres que van ser produïdes pels reiterats intents de reducció manual de la fractura-luxació, o bé el major temps de curació que va ser necessari per causa d'aquests darrers".

Per tant, el cas tornarà a la Batllia perquè es torni a dirimir, però tenint en compte l'existència de la mala praxis.