Homenatge als esportistes

OrdinoEls esportistes més destacats del país de les darreres dues temporades han rebut un homenatge aquest matí, al Centre de Tecnificació d'Ordino per part del Govern. En aquest sentit, el líder de l'executiu Xavier Espot, a qui l'acompanyaven la ministra de Cultura i Esport, Sílvia Riva i el secretari d'estat, Justo Ruiz, ha aprofitat l'acte per refermar "l'aposta del país" envers els esports i ha agraït "l'esforç de totes les persones que decidiu fer aquest pas i dedicar-vos de manera professional a l'esport". El cap ha fet especial referència a Mimi Gutiérrez i Lluís Marín, que aquesta temporada han anunciat la seva retirada.

Un total de 15 atletes estaven citats, tot i que presencialment només n'hi ha hagut 13, encapçalats pels dos esportistes olímpics recent arribats de Tòquio, Mònica Dòria i Pol Moya. La palista ha comentat que "és molt important per nosaltres sentir que tenim el recolzament del país" i ha centrat ja la mirada en París 2024 i ha comentat que "tenim un marge de tres anys per preparar-ho i millorar encara més". Dòria ara prendrà part en els campionats d'Europa sub23 i ha dit que "tinc ganes d'anar-hi i competir. Estem a un nivell alt i intentarem donar-ho tot".

Per la seva part, Moya ha comentat que "ara, després dels Jocs, el que ens toca és seguir millorant per aconseguir les mínimes. Tenim la vista posada a París 2024". Moya s'ha fixat però objectius més a curt termini com els mundials i europeus a l'aire lliure, així com el mundial indoor.

En la mateixa línia, la ministra Riva, ha dit que "intentarem que hi hagi més representació olímpica a París. És un cicle curt, però centrarem els esforços en poder ajudar a les federacions i assolir una representació més àmplia". Riva ha marcat el setembre com el mes en què es reprendran les converses amb el Comitè Olímpic Andorrà "en pro de l'esport".