Les homologacions de permisos de conduir es redueixen gairebé un 50% en quatre anys

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 17 de març de 2012, va ser notícia...

Les homologacions de permisos de conduir, per part de residents originaris d'altres països que sol·liciten el permís andorrà, s'han reduït un 46% des del 2008. Durant el 2011 es van fer 455 homologacions de permisos de 28 països diferents, la meitat de les quals d'Espanya, i en menor mesura de França, Portugal i Gran Bretanya. El Departament d'Economia i Indústria té registrats un total de 70.361 permisos de conduir vigents, la majoria de categoria B1 i A1. Durant els últims anys s'ha observat un increment de conductors que augmenten la categoria del permís per poder portar camions o autobusos, motivada per les persones que es volen reconvertir laboralment a causa de la pèrdua de llocs de treball que viu el país. Durant el 2011 es van registrar un total de 1.078 augments de categoria.

Les homologacions de permisos de conduir s'han reduït considerablement durant els últims anys, una tendència que pot venir motivada per la crisi econòmica que ha provocat una reducció del nombre de nouvinguts al país. Segons les xifres del Departament d'Economia i Indústria, el 2008 es van fer 845 homologacions, el 2009 712, el 2010 478 i el 2011 la xifra s'ha reduït fins a 455.

Si s'observa l'evolució per països d'origen dels permisos homologats, la primera procedència és de llarg Espanya. En segon lloc es trobava inicialment Portugal, però el nombre de permisos homologats d'aquest país s'ha reduït considerablement i l'any passat van ser superats pels de França. Els permisos originaris d'Argentina i Xile també s'han anat reduint i en canvi han pujat substancialment els de Gran Bretanya. En menor mesura, també s'observa un increment dels conductors provinents d'Alemanya i de Bèlgica, mentre que les homologacions de permisos de Rússia es mantenen força estables.

Pel que fa als tràmits relacionats amb els permisos de conduir, el Departament d'Economia i Indústria va expedir 1.078 augments de categoria, una pràctica que ha anat a l'alça a causa de persones, la majoria provinents del sector de la construcció, que es treuen el permís de camió o d'autobús per ampliar les possibilitats de trobar feina.

També cal mencionar que durant el 2011 es van tramitar 847 noves expedicions a nous conductors, i que els permisos J, que es tramiten als joves entre 16 i 18 anys per poder conduir acompanyats, són cada vegada més freqüents. Actualment, hi ha 400 permisos d'aquesta categoria vigents.

Fins a la data, el Govern ha expedit un total de 79.089 permisos de conduir andorrans, dels quals 8.728 han estat donats de baixa ja sigui per homologació a un altre país o per defunció del conductor. Tot i que actualment hi ha 70.361 permisos vigents, cal tenir en compte que n'hi pot haver de caducats, ja que no es donen de baixa fins que no se supera en dos cops la data de caducitat, o d'altres que s'han homologat en països sense conveni amb Andorra.