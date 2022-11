Els horaris dels busos, en panells electrònics a les parades a partir de l'any vinent

Andorra la VellaLes parades d'autobús disposaran de panells electrònics amb informació dels horaris dels vehicles en temps real a partir del 2023. Així ho ha assegurat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, arran de la pregunta formulada pel conseller general socialdemòcrata, Carles Sánchez, relativa a l'eficàcia de les línies nacionals del servei públic de transport de viatgers.

En la resposta, el ministre informa que abans d'iniciar aquest desplegament tecnològic, el departament de Transports ha encomanat a FEDA Solucions la posada en marxa d'una prova pilot amb el propòsit de definir la tecnologia més idònia segons l'emplaçament i l'alimentació elèctrica disponible a les marquesines. En un primer moment, explica, es preveu equipar un mínim de set parades distribuïdes pel país amb diferents tecnologies. Amb aquesta prova pilot, per tant, se cerca no fer una inversió que, 'a posteriori', no sigui funcional.

Durant aquest mes de setembre, el ministeri ja va contactar amb les diferents corporacions comunals on es troben ubicades les parades seleccionades per a la prova pilot per tal de sol·licitar autorització per dur a terme les obres necessàries per instal·lar els equips. Així, amb les conclusions que s'extreguin de la prova pilot, es preveu que el 2023 s'iniciï una primera fase per equipar les parades més importants, mentre que de cara al 2024 la idea és començar una segona fase que permeti equipar la majoria de parades del Principat.

Aquesta eina, amb la qual es treballa perquè la informació sigui el més real possible per satisfer les expectatives dels usuaris, complementarà l'aplicació Mou_T_B, la qual treballa amb les dades dels sistemes de geolocalització de 'myBus' i permet a l'usuari identificar els vehicles i saber si van amb retard o bé abans d'hora en relació amb la programació teòrica introduïda al sistema per part de les companyies.