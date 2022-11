Uns humoristes fan viral un vídeo sobre el problema de l'habitatge al Principat

Andorra la VellaS'ha fet viral a les xarxes un vídeo humorístic que tracta la situació de l'habitatge a Andorra. En aquesta peça, els humoristes 'MikiLegendario' i Ivan Lira escenifiquen una situació en què un periodista pregunta els andorrans pel tema. Un parell de dones comencen a queixar-se pels elevats preus i la dificultat per trobar casa. No obstant això, apareix el segon humorista per explicar demostrar com això no el va afectar per aconseguir el seu luxós pis a preu de ganga.