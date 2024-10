Iago Andreu veu esbiaixada la polèmica d'adaptar el model de Luxemburg a Andorra

Andorra la VellaEn una entrevista concedida a RTVA, Iago Andreu, director de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), ha abordat la comparació que alguns sectors fan entre Andorra i Luxemburg en relació amb el model transfronterer. Andreu ha qualificat aquesta comparació d'"absurda", ja que Luxemburg, a diferència d'Andorra, té molts més punts fronterers i una extensió territorial superior. Tot i això, ha reconegut que des de la CEA s'està estudiant aquesta opció com una possible solució per al futur.

Andreu ha subratllat que aquest és un debat que s'ha de mantenir de manera oberta i que, en cap cas, la CEA es referia a persones que ja residien al país quan es va esmentar la necessitat d'una planificació a llarg termini. El seu enfocament, segons va indicar, se centra a assegurar que les decisions que es prenguin avui estiguin alineades amb les necessitats del futur d'Andorra.

Quant als salaris, Andreu ha fet una reflexió i ha comentat que "no es pot demanar que tot caigui cap al salari". En aquest sentit, ha defensat que "s'estan acostant" al fet que el salari mínim se situï en un 60% del salari mitjà, però ha insistit que s'ha de fer de manera gradual.

A més, Andreu ha lamentat que alguns partits polítics hagin sol·licitat una rectificació per declaracions que, segons ell, la CEA mai no va fer. En aquest context, ha criticat el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, recordant que "ningú va demanar una rectificació" quan aquest va fer una crida a boicotejar les empreses. Aquesta darrera declaració mostra les tensions entre els diferents actors socials i econòmics del país en debats claus per al futur.