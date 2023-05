La imatge més primaveral d'Epizen

Dies enrere anunciàvem la implosió de la primavera a Epizen i des d'aleshores hem vist un abans i un després en la seva imatge interna. El primer canvi el trobem en les noves gràfiques que ens indiquen que Epizen és el nou destí de la primavera. Una il·lustració que la trobem implantada en diversos racons del centre comercial i amb diferents expressions .

Però el que potser interessa més al visitant d'Epizen és la possibilitat de disposar de wifi il·limitada mentre s'està dins el centre comercial. Descarregant l'aplicació de My Pyri es pot obtenir wifi il·limitada entre altres avantatges.

Si tens ganes d'esbrinar més aspectes d'Epizen tens l'opció de navegar per la nova web del centre comercial que és més àgil, més funcional i que, alhora, conté tota la informació que necessites (horari del centre comercial i de les botigues que hi ha instal·lades, informació de tots els negocis que formen part de l'univers Epizen, els llocs de restauració on pots fer un 'break and go'). L'espai de 'tendències' és una de les novetats on trobes informació sobre les darreres tendències en moda i en roba per la llar.

A la nova web d'Epizen trobaràs informació de tots els negocis que inclou el centre comercial

Estigues atenta i atent perquè en els pròxims dies encara hi haurà més novetats al respecte a Epizen. T'ho deixaràs perdre?