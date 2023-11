La immigració sud-americana supera la portuguesa i francesa conjuntament

Andorra la VellaL'immobilisme del departament d'Estadística impedeix saber quina és la composició real de la població andorrana. El fet de mantenir només quatre categories de residents no andorrans (espanyols, francesos, portuguesos i altres nacionalitats) no permet seguir els canvis de grups poblacionals. L'increment d ela població andorrana ha estat altíssim durant l'últim any. En data 31 d’octubre del 2023, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 84.516 persones, el que suposa un augment del 4,3% (+3.459 persones) respecte a l’octubre de l’any 2022.

La realitat, però és que la immensa majoria dels nous residents són sud-americans. Com estan, però inclosos en el grup altres nacionalitats, només es pot saber que aquest col·lectiu representa 2.871 de les 3.459 persones que s'han afegit al cens. Els increments dels altres grups són mínims en comparació. Espanyols: +358 persones (+1,8%), de nacionalitat francesa amb +175 persones (+4,8%) i de nacionalitat andorrana amb +162 persones (+0,4%). Els portuguesos continuen baixant amb un decrement de -107 persones (-1,2%) respecte al mateix mes de l’any anterior.

Fonts properes al servei d'immigració han comentat que un dels motius pels quals s'ha produït aquest increment arriba per la possibilitat que es va donar als temporers d'enganxar temporada d'hivern amb estiu i tenir en poc més d'un any l'opció de passar a ser residents. La falta de mà d'obra en el sector comercial i hoteler han fet la resta. Els empresaris recorren a treballadors sud-americans per completar les plantilles i la tendència continuarà, segons les mateixes fonts, perquè continua faltant mà d'obra.