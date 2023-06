Els immobiliaris demanen que s'actuï contra el cònsol rus per intrusisme

Andorra la VellaEl col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA) vol que Govern actuï contra el director de Sotheby’s Andorra i cònsol honorari rus a Andorra Narcís Socías per intrusisme. La seva immobiliària no compta actualment amb cap col·legiat a l’AGIA quan totes les immobiliàries estan obligades a tenir, com a mínim, un col·legiat. Segons diverses fonts del sector, més enllà de les denúncies que s’acumulen en Narcís Socías o en la filial andorrana de Sotheby’s, la situació irregular de la immobiliària és indiscutible.

L’AGIA considera que és el departament de Comerç el que hauria d’actuar contra Socías i Sotheby’s perquè el col·legi, encara que sigui paradoxal, té les mans lligades. Com ni Socías ni cap altre treballador de la filial està col·legiat, no hi ha forma de prendre mesures contra ell. I la infracció en aquests moments correspondria, segons les fonts, a Comerç perquè és l’establiment comercial de Sotheby’s el que està cometent la irregularitat.

Més enllà que un grup d’immobiliaris, com va informar Poble Andorrà, està mirant d’engegar algun tipus d’acció legal contra Socías, l’única forma d’aturar la situació d’intrusisme és que Govern revoqui la llicència de l’establiment comercial per operar com a immobiliària.