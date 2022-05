Immobilitzats 7 vehicles esportius a Canillo

Un grup de 7 vehicles esportius amb matrícula estrangera han estat retinguts la passada matinada per estacionament indegut a Ransol, a la parròquia de Canillo. Agents del servei de circulació han posat un parany a cadascun dels cotxes, que es trobaven aparcats en una zona reservada. A les 8 del matí d’aquest diumenge, els vehicles han estat alliberats després que cada conductor hagi abonat una sanció de 100 euros.

Fonts consultades per aquest mitjà han explicat que els vehicles farien part d’un grup d’aficionats que han vingut a passar el cap de setmana a Andorra coincidint amb el Tour Auto 2022, però que no estarien inscrits a l’esdeveniment tot i que inicialment s’havia especulat que n’eren participants tot i no lluir les preceptives credencials amb el distintiu d’aquesta concentració de clàssics. Val a dir que els automòbils participants han fet nit custodiats a l'aparcament del Parc Central d'Andorra la Vella.