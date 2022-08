Importants retencions per creuar Canillo

CanilloEl Departament de Mobilitat ha informat a les 11:20 h que hi havia trànsit dens a diferents punts del Principat. D'una banda, a l'N-145 d'entrada al Principat per la frontera amb Espanya, a la CG1 a Borda Sabater en sentit nord, a la CG2 d'entrada a Canillo en sentit sud i a la CG4 per entrar a la Massana en sentit sud.

Un usuari ha publicat un vídeo a través de les xarxes socials on exposa les llargues cues que s'han format per entrar a Canillo. Un altre usuari es queixa que, cada cop que es vol sortir de Canillo una mica tard, no es pot. "Ningú diu res? No hi ha queixes? Cada dia és igual", sentència l'usuari.

#TrànsitDens a la N145 - d'entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana, CG1- Borda Sabater sentit nord, CG2 - Entrada a Canillo en sentit sud i a la CG4 - Entrada a la Massana en sentit sud. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 17 de agosto de 2022

La cua per creuar @canillo_andorra ja arriba fins al parking del Tarter!

