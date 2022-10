Els imprescindibles de tardor

Ens trobem en aquells dies que abans de triar la roba que ens posarem durant el dia, treiem el cap per la finestra per veure com es presenta la jornada i cap a on apunta el dia. Ara és una època de l'any que ens vestim com a cebes, és a dir, a capes. Comencem el dia ben tapats i a mesura que van passant les hores, si el dia acompanya, ens traiem peces de roba per a després, cap al tard, tornem a tapar-nos. Això és la tardor, que està fent bons els seus pronòstics. I és també durant aquesta època de l'any que renovem l'armari.

Des de fa unes setmanes, Pyrénées Andorra ja té disponible la nova col·lecció de moda en dona que segueix les tendències d'aquesta tardor. El rosa és el color estrella de la temporada. Les diferents tonalitats del rosa serà el protagonista durant els pròxims mesos. La firma catalana Yerse presenta algunes opcions seguint els patrons que marca el sector de la moda. Una marca que pots trobar a la secció dona de Pyrénées Andorra.

Les samarretes batejades com a tank top serà l'altra tendència de temporada. Unes samarretes de tirant ample que es presenten amb diferents colors com ho ha fet Scotch&Soda.

El que veurem al llarg de la tardor també seran les peces de roba efecte pell. No és una tendència d'enguany perquè ja ve trepitjant fort des de temporades passades.

Finalment, entre les tendències de temporada també hi ha les capes (també anomenades "ponxos"). Una peça d'abric que ja ha estat present en diferents moments. La casa de Mus and Bombon ens fa la seva proposta.

Totes aquestes propostes en moda dona estan disponibles a la segona planta de Pyrénées Andorra .