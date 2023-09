La impressió 3D i làser, novetats del programa ‘Envelliment saludable’ de Creand Fundació

Andorra la VellaUn taller d’impressió 3D i làser és una de les principals novetats de la nova temporada del programa ‘Envelliment saludable’, adreçat a les persones més grans de seixanta anys que du a terme Creand Fundació. Els interessats poden inscriure’s als cursos, tallers, xerrades i sortides a partir d’aquest dilluns, 4 de setembre, trucant al telèfon 868 025.

Tal com informen des de la fundació, aquesta temporada també es podran cursar formacions en informàtica, telèfon mòbil, vídeo digital, xarxes socials o retoc fotogràfic; una oferta que s’ofereix de manera recurrent per la bona acceptació que té entre el públic. A més, exposen, desperten molt interès altres propostes relacionades amb els idiomes, la història d’Andorra o les activitats per treballar la memòria, que tornen aquest semestre amb nous continguts.

Aquests últims mesos de l’any la fundació també reprèn les activitats esportives de golf, les rutes de senderisme i els tallers preventius sobre salut enfocats a temes d’alimentació i, com a novetat, una sessió per oferir recursos i eines per fer front a la solitud. Entre les activitats més lúdiques, s’oferirà el concert Música per la memòria, amb un quintet de corda i percussionistes de l’ONCA, visites guiades a museus i monuments d’Andorra, activitats al Museu Carmen Thyssen Andorra i un taller per endinsar-se en el món del so analògic previ al vinil.

Francesca Ros, directora de Creand Fundació, destaca que “busquem incidir positivament en el benestar de les persones més grans de 60 anys i per això adaptem les formacions a les seves necessitats i preferències, ja que entenem que aquestes canvien amb els anys. Escoltem el que ens demanen i busquem la manera de presentar-los una oferta òptima per als seus interessos, perquè es puguin mantenir actius i continuar formant-se en allò que volen i en tot el que comporten les noves tendències”.

La Fundació ofereix periòdicament un ampli ventall d’activitats en el marc del programa ‘Envelliment saludable’ que complementa amb diverses propostes a través de la plataforma de formació virtual de L’espai. Les places a les activitats presencials són limitades i s’adjudiquen per ordre d’inscripció. Aquestes iniciatives tenen lloc a L’espai, el centre social d’activitats i formació de Creand Fundació, situat a Escaldes-Engordany (c/ Josep Viladomat, 17, 1r).

Programa d’activitats per a les persones més grans de 60 anys

Creand Fundació organitza aquestes activitats amb l’objectiu de posar a disposició de les persones més grans de 60 anys eines que els permetin assolir més benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l’economia, la història i la cultura, entre d’altres.