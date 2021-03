Impuls a l'Escola Verda

Andorra la VellaDesprés d'un any complex per la pandèmia, Andorra Sostenible reprèn les activitats en els centres escolars, mitjançant tallers presencials i donant continuïtat al projecte Escola Verda. Durant el 2020, la pandèmia ha frenat moltes de les iniciatives dutes a terme en els centres escolars, tanmateix la implicació dels centres ha permès que es faci entrega de sis guardons corresponents al curs 2019-2020 al col·legi Sant Ermengol, EAMPE d’Escaldes-Engordany, Centre de Formació Professional, col·legi Maria Moliner, col·legi Mare Janer i Aula Taller.

L'acte ha comptat amb la presència de la directora del departament de Medi ambient i sostenibilitat, Sílvia Ferrer; la directora del departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans, Marie Pagès, i la responsable d’Andorra Sostenible, Jennifer Dobarro, i s’ha fet amb un format que ha permès respectar les mesures actualment decretades per frenar els contagis de la Covid-19. Així, s'han visitat els centres escolars i els alumnes que han participat en les iniciatives ambientals han exposat els projectes duts a terme durant el curs passat. En la finalització de l'acte cada escola ha rebut el guardó corresponent.

65% La iniciativa ja compta amb 21 centres i 9.000 alumnes dels tres sistemes educatius

El projecte d'Escola Verda ja compta amb 21 centres dels tres sistemes educatius, el 65% de totes les escoles d'Andorra, i amb 9.000 alumnes, el 80% de tot l'alumnat del Principat. Deu escoles més estan en procés d'adhesió.

El curs 2019-2020 el projecte Escola Verda havia de celebrar 10 anys amb el ja tradicional Fòrum Escola Verda que es va veure truncat per la impossibilitat de celebrar un acte presencial. La voluntat és poder celebrar novament el Fòrum Escola Verda a final d’aquest curs escolar i lliurar els guardons 2020-2021 a les escoles que, tot i les dificultats, han seguit treballant per incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida de centre.