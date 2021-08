La 'Imserso encampadana' oferta viatges pels padrins a Peníscola i Estrasburg

EncampEl comú d'Encamp recupera el programa 'viatges per a la gent gran'. Es tracta d'una iniciativa de lleure a un preu assequible per a persones majors de 60 anys. En aquesta ocasió, les destinacions escollides són Peníscola, del 20 al 24 de setembre, i Estrasburg, del 6 al 9 de desembre. El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, afirma que la iniciativa "és una bona oportunitat per gaudir d'una oferta d'oci i benestar a preus assequibles, amb persones de la mateixa generació i que comparteixen inquietuds similars".

El programa es reprèn després d'un any aturat per la pandèmia, i adaptat a les mesures de prevenció, com per exemple la reducció a 25 persones per a cada viatge, l'obligació de tenir la pauta completa de vacunació, entre altres. El viatge a Peníscola, inclou diferents sortides i excursions, com per exemple la ruta de la taronja per la Masia dels Doblons, un dia a València i una travessia en barca pel Delta de l'Ebre. L'allotjament serà en un hotel de 4 estrelles, quatre nits i cinc dies, amb pensió completa per 350 euros per persona. Les inscripcions estaran obertes fins a l'1 de setembre i els interessats s'han d'adreçar a La Valireta.

Quant al viatge a Estrasburg, aquest inclourà una visita als famosos mercats de Nadal de la zona, així com diferents excursions i visites, com per exemple un passeig pel riu i pels canals de la ciutat, una visita guiada al centre de la ciutat, a Riquewihr i el seu mercat de Nadal, a un celler de vins de l'Alsàcia amb una degustació inclosa, una visita guiada pel Musée de pain d'Épices a Gertwiller i una visita als municipis d'Obernai i Colmar. L'allotjament serà en un hotel de 4 estrelles, durant tres nits i quatre dies, amb pensió completa per 836,50 euros per persona. Les inscripcions estaran obertes fins al 20 de setembre a La Valireta.

El comú subvenciona el 30% del cost dels viatges als residents a la parròquia per tal d'oferir una oferta de lleure per a la gent gran a l'abast de tothom.

Activitats per a la gent gran durant l'estiu

La corporació també ha estrenat durant aquest estiu una activitat inclosa en el programa de salut, lleure i benestar per a persones grans de la parròquia. En aquesta ocasió, ha sigut a través de l'esport, on cada setmana els dimarts i dijous, s'ha realitzat una caminada i exercicis físics a l'aire lliure, un dia a Encamp i un dia a una altra parròquia del país, per descobrir rutes a peu de forma guiada, gratuïta i completament adaptades a les persones grans. L'èxit de la iniciativa ha suposat el compromís per part del departament de programar de nou l'activitat per l'estiu vinent.