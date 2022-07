La inactivitat d'Espanya torpedeja l'acord pel conveni sanitari segons Viaplana

Andorra la VellaL'alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, assenyala el Govern espanyol per la manca d'acord en el conveni sanitari amb Andorra, tal com recull RTVA. "No per la part d'Andorra, però per la part de l'Estat espanyol està costant una mica més del desitjable. També és veritat que amb el ministre anterior, Salvador Illa, semblava que estava més ben encarrilat del que està ara", declara Viaplana.

Assegura que no hi ha cap motiu tècnic que justifiqui la situació, i que les institucions espanyoles no expliquen les motivacions del retard. Sí que destaca que Andorra ha mostrat sempre una bona predisposició per tancar un acord beneficiós per ambdues parts.