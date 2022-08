Incendi en una obra a Anyós

AnyósEls bombers han hagut d’apagar aquesta tarda un incendi que s’ha produït aquesta tarda en una obra a Anyós, situada entre la urbanització dels Oriossos i la collada de Beixalís. El sinistre s’ha detectat cap a un quart de vuit del vespre, segons han informat els bombers, quan el material sobrant l’obra (palets i altres fustes) s’han incendiat i han creat una columna de fum blanc. Fins el lloc dels fets s’han desplaçat un camió de bombers de la Massana, l’helicòpter i el cap de guàrdia amb el seu vehicle personal. El foc s’ha pogut controlar amb una bossa de 800 litres d’aigua llençada per l’helicòpter. S’han cremat entre cinc i deu metres quadrats. Els bombers han estat un temps més per garantir que no revifessin les flames.